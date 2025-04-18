Пилоты рейса «Уральских авиалиний» заметили шары в небе над Москвой

16 апреля экипаж самолета Airbus A320 авиакомпании «Ямал», следовавшего по рейсу Новый Уренгой — Москва, сообщил об освещении лазером. Объект находился на высоте около 600 метров в районе аэропорта Шереметьево. Командир воздушного судна решил продолжить полет по маршруту без изменений, в это время в указанной зоне не выдавали разрешения на проведение лазерных шоу или подобных мероприятий.