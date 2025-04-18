Пилоты рейса «Уральских авиалиний» заметили шары в небе над Москвой

— При выполнении захода ВС (воздушного судна — прим. «ВМ») на посадку, точка DD144, высота 2000 Ft (футов, примерно 600 метров — прим. «ВМ»), доклад экипажа о наблюдении трех шаров, 500 метров справа на высоте полета ВС, — говорится в сообщении.
В нем добавили, что борт благополучно приземлился в авиагавани, передает Telegram-канал Aviaincident.
16 апреля экипаж самолета Airbus A320 авиакомпании «Ямал», следовавшего по рейсу Новый Уренгой — Москва, сообщил об освещении лазером. Объект находился на высоте около 600 метров в районе аэропорта Шереметьево. Командир воздушного судна решил продолжить полет по маршруту без изменений, в это время в указанной зоне не выдавали разрешения на проведение лазерных шоу или подобных мероприятий.
10 апреля пилоты самолета, летевшего из Ижевска в Москву, заметили в небе на удалении 20 километров выше высоты полета шар-зонд белого цвета и оповестили российские средства противовоздушной обороны.