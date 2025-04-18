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Поезда МЦД-3 и Казанского направления МЖД опаздывают из-за остановки состава

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Пассажирам пришлось покидать остановившийся по техпричинам пригородный поезд Москва — Голутвин через кабину машиниста. Ряд составов Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) и МЦД-3 задерживаются в пути, сообщили ТАСС в пресс-службе МЖД.

Источник: Агентство «Москва»

«В 18:53 по техническим причинам на перегоне Бронницы — Фаустово Казанского направления совершил вынужденную остановку пригородный поезд № 6130 Москва — Голутвин. Пассажиры, принявшие решение не дожидаться восстановления движения, были высажены через кабину машиниста с соблюдением необходимых требований безопасности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что движение поездов на участке осуществляется по одному пути в реверсивном режиме. В связи с этим в пути задерживаются электрички дальних маршрутов в сторону Москвы и области. Движение поездов по МЦД-3 осуществляется с установленным интервалом.

«Железнодорожники принимают все необходимые меры для стабилизации графика. Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства», — заключили в пресс-службе.