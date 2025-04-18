Пьяный белорус устроил догонялки с ГАИ на скорости 150 км/час

На 430-м километре автодороги М-1 сотрудники Госавтоинспекции обнаружили указанный автомобиль и попытались его остановить. Однако, несмотря на включенные проблесковые маячки и сирену, водитель проигнорировал требования и, увеличив скорость до 150 км/час, попытался скрыться от преследования. После нескольких километров погони, на одном из поворотов, водитель не справился с управлением и вылетел в кювет. Там машина перевернулась через крышу и встала обратно на колеса. Пока водитель приходил в себя после ДТП, сотрудники ГАИ успели добежать до машины и задержали лихача.