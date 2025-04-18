Пьяный белорус устроил догонялки с ГАИ на скорости 150 км/час. Подробности рассказали в телеграм-канале «Милиция Минщины».
В пятницу, 18 апреля, около 4.23, бдительный гражданин сообщил в дежурную часть о подозрительном автомобиле Mazda, двигавшемся по трассе М-1. Предположительно, водитель машины находился в состоянии алкогольного опьянения. Дежурый экипаж межрайонного отдела ГАИ Борисовского РУВД немедленно выехал на место.
На 430-м километре автодороги М-1 сотрудники Госавтоинспекции обнаружили указанный автомобиль и попытались его остановить. Однако, несмотря на включенные проблесковые маячки и сирену, водитель проигнорировал требования и, увеличив скорость до 150 км/час, попытался скрыться от преследования. После нескольких километров погони, на одном из поворотов, водитель не справился с управлением и вылетел в кювет. Там машина перевернулась через крышу и встала обратно на колеса. Пока водитель приходил в себя после ДТП, сотрудники ГАИ успели добежать до машины и задержали лихача.
За рулем иномарки находился 18-летний молодой человек, проживающий в Крупском районе. В ходе выяснения обстоятельств оказалось, что у него отсутствует водительское удостоверение, а автомобиль вообще принадлежит другому человеку и был угнан незадолго до задержания.
Медицинское освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в крови нарушителя — 0,9 промилле.
Лихач был задержан и помещен в изолятор временного содержания. Автомобиль эвакуирован на охраняемую стоянку. В отношении задержанного составлен ряд административных протоколов, а также возбуждено уголовное дело по факту неправомерного завладения транспортным средством.
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