Движение поездов на перегоне Бронницы — Фаустово восстановлено по двум путям

«В 21:40 восстановлено движение поездов на перегоне Бронницы — Фаустово Казанского направления по двум путям. В настоящее время поезда Казанского направления в сторону Москвы и области курсируют с отклонением от графика. Движение поездов по МЦД-3 осуществляется с установленным интервалом», — говорится в сообщении.
Московская железная дорога принимает все необходимые меры для сокращения времени опоздания электричек.
Ранее Агентство «Москва» сообщало, что пригородный поезд № 6130 Москва — Голутвин совершил вынужденную остановку на перегоне Бронницы — Фаустово по техническим причинам, пассажиры были высажены через кабину машиниста.