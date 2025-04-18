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Движение поездов на перегоне Бронницы — Фаустово восстановлено по двум путям

Движение поездов на перегоне Бронницы — Фаустово Казанского направления восстановлено по двум путям. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

Источник: КрасЖД

«В 21:40 восстановлено движение поездов на перегоне Бронницы — Фаустово Казанского направления по двум путям. В настоящее время поезда Казанского направления в сторону Москвы и области курсируют с отклонением от графика. Движение поездов по МЦД-3 осуществляется с установленным интервалом», — говорится в сообщении.

Московская железная дорога принимает все необходимые меры для сокращения времени опоздания электричек.

Ранее Агентство «Москва» сообщало, что пригородный поезд № 6130 Москва — Голутвин совершил вынужденную остановку на перегоне Бронницы — Фаустово по техническим причинам, пассажиры были высажены через кабину машиниста.