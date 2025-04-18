Движение поездов на перегоне Бронницы — Фаустово восстановлено по двум путям

«В 21:40 восстановлено движение поездов на перегоне Бронницы — Фаустово Казанского направления по двум путям. В настоящее время поезда Казанского направления в сторону Москвы и области курсируют с отклонением от графика. Движение поездов по МЦД-3 осуществляется с установленным интервалом», — говорится в сообщении.