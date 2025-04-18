Россиянка осталась без 21 миллиона рублей после звонка аферистов

Звонки начались с февраля. Мошенники попеременно представлялись то сотрудниками ФСБ, то «Росфинмониторинга». В разговоре они заявили россиянке, что ее личные данные оказались в руках преступников, и теперь под угрозой находятся и ее сбережения. С целью сохранить средства собеседники строго рекомендовали перевести деньги на «безопасные счета». Поверив, что говорит с госслужащими, пенсионерка исполнила инструкции мошенников.