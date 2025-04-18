Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двух человек спасли при пожаре в квартире на юге Москвы

Сотрудники МЧС спасли двух человек при пожаре в квартире на бульваре Братьев Весниных. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.

Источник: РИА "Новости"

«На бульваре Братьев Весниных произошло возгорание в квартире на 19 этаже. Из соседней квартиры огнеборцы спасли двух человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар ликвидирован на площади 13 кв. м. Пострадавших нет.