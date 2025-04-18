Двух человек спасли при пожаре в квартире на юге Москвы

«На бульваре Братьев Весниных произошло возгорание в квартире на 19 этаже. Из соседней квартиры огнеборцы спасли двух человек», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пожар ликвидирован на площади 13 кв. м. Пострадавших нет.
Сотрудники МЧС спасли двух человек при пожаре в квартире на бульваре Братьев Весниных. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.
«На бульваре Братьев Весниных произошло возгорание в квартире на 19 этаже. Из соседней квартиры огнеборцы спасли двух человек», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пожар ликвидирован на площади 13 кв. м. Пострадавших нет.