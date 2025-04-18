В Ленобласти мигрант напал с ножом на знакомого иностранца

До этого в Татарстане женщину осудили за нападение на крестницу дочери. Фигурантка распивала с гостьей алкоголь, но в какой-то момент заметила, что та отправляет ее мужу фото в белье. В результате женщина схватилась за нож, пострадавшая не выжила.