Архиепископа Маркелла накануне Пасхи задержали без причины во второй раз

«Есть иногда события в жизни человека, которые просто случаются, приходят без причины. Вот это как раз тот случай, уже не первый, вчера точно так же было. Было хорошее обращение со стороны полицейских, мне жалко этих парней, что они дают делать из них пластилин, они оружие каких-то случайно пришедших к власти людей», — рассказал архиепископ журналистам. Его заявление опубликовал telegram-канал RT.