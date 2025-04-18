Архиепископа Маркелла накануне Пасхи задержали без причины во второй раз

Священнослужителя второй раз задержали без объяснения причин.
Архиепископ Маркелл сообщил журналистам, что сотрудники пограничных служб Молдавии без объяснения причин не позволили ему вылететь в Израиль за Благодатным огнем. По его словам, никаких нарушений с его стороны выявлено не было.
«Есть иногда события в жизни человека, которые просто случаются, приходят без причины. Вот это как раз тот случай, уже не первый, вчера точно так же было. Было хорошее обращение со стороны полицейских, мне жалко этих парней, что они дают делать из них пластилин, они оружие каких-то случайно пришедших к власти людей», — рассказал архиепископ журналистам. Его заявление опубликовал telegram-канал RT.
Это уже второй случай за последние два дня, когда архиепископу Маркеллу не удается вылететь в Иерусалим для участия в церемонии получения Благодатного огня. В четверг его задержали для дополнительной проверки в аэропорту Кишинева, из-за чего он опоздал на рейс. Несмотря на повторную попытку в пятницу, ситуация снова повторилась.
Власти Молдавии стали использовать религию в качестве оружия. Такое мнение ранее выразил лидер оппозиционной партии «Шанс» Алексей Лунгу после задержания архиепископа Маркелла накануне Пасхи.