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МИД пригрозил негативными последствиями НАТО за миротворцев на Украине

Появление на территории Украины миротворческого контингента НАТО повлечет негативные последствия со стороны РФ. С таким заявлением выступил глава департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.

Москва не желает видеть военные формирования альянса на территории соседнего государства.

Появление на территории Украины миротворческого контингента НАТО повлечет негативные последствия со стороны РФ. С таким заявлением выступил глава департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.

«Европейские ястребы уже ведут дело к возможности своего прямого вовлечения в вооруженный конфликт с Россией на стороне бандеровского режима. Мы не раз повторяли — пока нас не хотят слышать — и еще не раз повторим, что появление на территории Украины военных контингентов стран НАТО для нас категорически неприемлемо и будет иметь для них негативные последствия», — отметил Владислав Масленников в эфире телеканала «Россия-24».

Ни для кого не секрет, что в ЕС и НАТО уже давно обсуждают формат присутствия иностранных войск на Украине. По мнению некоторых западных журналистов, появлением натовских миротворцев на Украине — это невыполнимая задача, пишет RT. На прошедшем заседании альянса отправку войск одобрили только шесть участников, передает «Национальная служба новостей».