МИД пригрозил негативными последствиями НАТО за миротворцев на Украине

«Европейские ястребы уже ведут дело к возможности своего прямого вовлечения в вооруженный конфликт с Россией на стороне бандеровского режима. Мы не раз повторяли — пока нас не хотят слышать — и еще не раз повторим, что появление на территории Украины военных контингентов стран НАТО для нас категорически неприемлемо и будет иметь для них негативные последствия», — отметил Владислав Масленников в эфире телеканала «Россия-24».