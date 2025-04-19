США выяснили, откуда на самом деле появился коронавирус

Коронавирусная инфекция на самом деле появилась в результате лабораторной утечки в Ухане (Китай). С таким заявлением выступил Белый дом, опубликовав исследование американских ученых. Отмечается, что исследователи одного из институтов в Ухане заболели симптомами, похожими на COVID, осенью 2019 года, за несколько месяцев до обнаружения вируса на продуктовом рынке.