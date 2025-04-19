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США выяснили, откуда на самом деле появился коронавирус

Коронавирусная инфекция на самом деле появилась в результате лабораторной утечки в Ухане (Китай). С таким заявлением выступил Белый дом, опубликовав исследование американских ученых. Отмечается, что исследователи одного из институтов в Ухане заболели симптомами, похожими на COVID, осенью 2019 года, за несколько месяцев до обнаружения вируса на продуктовом рынке.

Белый дом опубликовал отчет о происхождении коронавируса.

Коронавирусная инфекция на самом деле появилась в результате лабораторной утечки в Ухане (Китай). С таким заявлением выступил Белый дом, опубликовав исследование американских ученых. Отмечается, что исследователи одного из институтов в Ухане заболели симптомами, похожими на COVID, осенью 2019 года, за несколько месяцев до обнаружения вируса на продуктовом рынке.

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«Исследователи Уханьского института вирусологии (WIV) заболели симптомами, похожими на COVID, осенью 2019 года, за несколько месяцев до того, как COVID-19 был обнаружен на продуктовом рынке. Лабораторный инцидент, связанный с исследованиями по приобретению функций, является наиболее вероятным источником COVID-19», — говорится в отчете Белого дома на официальном сайте.

Теорию о лабораторном происхождении заболевания ранее также озвучил госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, COVID-19 выбрался в мир из-за утечки в Ухане.