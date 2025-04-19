Baza: 100 военных «СОЧ» пытались сбежать из воинской части в Краснодаре

«По предварительным данным, на территории одной из военных комендатур, в специально огороженном месте содержатся военнослужащие, самовольно оставившие часть. Сегодня вечером около ста таких военных, сломали забор территории, где они содержались, и вышли уже на территорию Военной комендатуры», — говорится в сообщении telegram-канала.