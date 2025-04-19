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Baza: 100 военных «СОЧ» пытались сбежать из воинской части в Краснодаре

В Краснодаре, по неподтвержденным данным, около 100 военных «СОЧ» (самовольно оставившие часть) совершили попытку побега из воинской части. Об этом сообщил telegram-канал Baza. Официальной информации не последовало.

Как сообщается, военные сломали забор и вышли на территорию комендатуры.

В Краснодаре, по неподтвержденным данным, около 100 военных «СОЧ» (самовольно оставившие часть) совершили попытку побега из воинской части. Об этом сообщил telegram-канал Baza. Официальной информации не последовало.

«По предварительным данным, на территории одной из военных комендатур, в специально огороженном месте содержатся военнослужащие, самовольно оставившие часть. Сегодня вечером около ста таких военных, сломали забор территории, где они содержались, и вышли уже на территорию Военной комендатуры», — говорится в сообщении telegram-канала.

Подчеркивается, что территория оцеплена служащими Росгвардии и МВД. На видео с места событий слышны звуки, напоминающие полет вертолета.