Подросток из Липецка погиб при попытке взобраться на скалу

Инцидент произошел вечером 18 апреля. Молодой человек прогуливался и заметил выступ на скале. Упав вниз, подросток получил травму, не совместимую с жизнью. Сейчас местный СК проводит доследственную проверку по факту смерти. По ее результатам примут процессуальное решение.