Подросток из Липецка погиб при попытке взобраться на скалу

Липецкий подросток попытался взобраться на скалу. Он решил выйти на отвесный выступ и упал с большой высоты в Каменном Логу. Подросток погиб, сообщили в пресс-службе Липецкого управления СК России.
Инцидент произошел вечером 18 апреля. Молодой человек прогуливался и заметил выступ на скале. Упав вниз, подросток получил травму, не совместимую с жизнью. Сейчас местный СК проводит доследственную проверку по факту смерти. По ее результатам примут процессуальное решение.
«Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются свидетели и очевидцы, выясняются все обстоятельства произошедшего. С целью установления причины смерти подростка будет назначена судебно-медицинская экспертиза», — уведомили в СУ СК.
В Ленинградской области, тем временем, закрыли дело об убийстве 17-летнего молодого человека. Трое мужчин вывезли подростка в лес и избили до смерти. Инцидент произошел 17 лет назад.