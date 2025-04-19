Baza: из краснодарской части сбежали семеро военных «CОЧ»

Четверых сбежавших военнослужащих уже поймали, еще трое в бегах.
В Краснодаре, по неподтвержденным данным, из около 100 военных «СОЧ» (самовольно оставившие часть), которые совершили попытку побега из воинской части, сбежать удалось только семерым. Об этом сообщил telegram-канал Baza. Официальной информации не последовало.
«Четверых беглецов поймали, однако еще трое “СОЧников” в бегах. По предварительным данным, сбежавшие не вооружены», — пишет Baza.
Ранее уже сообщалось об около 100 военных «СОЧ» в Краснодаре, которые, по неподтвержденным данным, совершили попытку побега из воинской части. Они сломали забор территории, где они содержались, и вышли на территорию Военной комендатуры.