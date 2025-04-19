США предоставили союзникам мирные предложения по Украине.
США сообщили участникам прошедшей 17 апреля встречи в Париже, что разработали план мониторинга прекращения огня на Украине. По сообщению журналистов, за столом переговоров оказались американцы, украины, а также представители Британии, Франции и Германии.
«США дали понять в Париже, что разработали проект того, как мог бы проводиться мониторинг всеобъемлющего прекращения огня. Это на случай, если соглашение будет достигнуто», — пишет The Wall Street Journal.
Вашингтон готов признать новые территории и Крым — российскими в рамках сделки о мире между Москвой и Киевом, передает RT. На встрече во Франции последовать этому примеру США рекомендовали своим союзникам, передает «Национальная служба новостей». По мнению Кремля, президент Украины Владимир Зеленский является главным препятствием для прекращения огня.