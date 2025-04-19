Житель Котельников задержан после кражи стройматериалов, предназначенных для городского сквера

«В ходе мониторинга интернета сотрудниками отдела полиции по городскому округу Котельники МУ МВД России “Люберецкое” была выявлена видеопубликация, на которой запечатлен факт кражи стройматериалов, предназначенных для ремонта одного из скверов города Котельники. Сотрудниками уголовного розыска в результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного правонарушения задержан местный житель 1991 года рождения», — говорится в сообщении.