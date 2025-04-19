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Житель Котельников задержан после кражи стройматериалов, предназначенных для городского сквера

Подмосковными полицейскими задержан мужчина, подозреваемый в краже стройматериалов в городском округе Котельники. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе мониторинга интернета сотрудниками отдела полиции по городскому округу Котельники МУ МВД России “Люберецкое” была выявлена видеопубликация, на которой запечатлен факт кражи стройматериалов, предназначенных для ремонта одного из скверов города Котельники. Сотрудниками уголовного розыска в результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного правонарушения задержан местный житель 1991 года рождения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что он доставлен в следственные органы, которыми принято процессуальное решение.