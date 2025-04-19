МВД Краснодара проверит сообщения о сбежавших из части срочниках

В ночь на 19 апреля поступили сообщения о попытке побега военных из части в Краснодаре. По информации telegram-канала Baza, около 100 военных в статусе самовольно оставивших часть (СОЧ) пробили забор и вышли на территорию Военной комендатуры. Официальных заявлений на этот счет не последовало.