МВД Краснодара проверит сообщения о сбежавших из части срочниках

В МВД узнали о сообщениях по поводу возможного побега военнослужащих из части в Краснодаре.
Управление министерства внутренних дел по Краснодару проверяет информацию о возможном побеге военнослужащих из части в городе. Место предполагаемого происшествия оцеплено, дежурят сотрудники силовых ведомств. По предварительной информации, к побегу могли прибегнуть до 100 заключенных.
«В МВД Краснодара сообщили, что проверяют информацию о возможном побеге срочников», — говорится в публикации RT в telegram-канале. Официального подтверждения информации о побеге не приводилось.
В ночь на 19 апреля поступили сообщения о попытке побега военных из части в Краснодаре. По информации telegram-канала Baza, около 100 военных в статусе самовольно оставивших часть (СОЧ) пробили забор и вышли на территорию Военной комендатуры. Официальных заявлений на этот счет не последовало.