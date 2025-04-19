ВС РФ заняли стратегически важную точку на фронте в Сумской области

Российские военные закрепились, контролируя автодорогу в Сумской области.
Российские военнослужащие расширили огневой контроль над автодорогой между населенными пунктами Юнаковка и Олешня в Сумской области. Под контролем ВС РФ теперь находится около пяти километров трассы. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Юнаковка — Олешня — это трасса жизни для украинских боевиков. Наши военнослужащие уже расширили огневой контроль за этим участком трассы. И он довольно-таки существенный. Если мы говорим о расстоянии — где-то около пяти километров», — процитировало слова Марочко ТАСС.
Марочко также уточнил, что ВСУ продолжают использовать это путь для переброски сил в приграничную Курскую область. Однако обстановка для украинских военных там очень опасная.
Как сообщало URA.RU ранее, российские военные добиваются прогресса в Сумской области, расширяя санитарную зону вокруг населенных пунктов Веселовка, Журавка и Басовка. Ранее Минобороны РФ заявило об освобождении этих населенных пунктов.