Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ заняли стратегически важную точку на фронте в Сумской области

Российские военнослужащие расширили огневой контроль над автодорогой между населенными пунктами Юнаковка и Олешня в Сумской области. Под контролем ВС РФ теперь находится около пяти километров трассы. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Российские военные закрепились, контролируя автодорогу в Сумской области.

Российские военнослужащие расширили огневой контроль над автодорогой между населенными пунктами Юнаковка и Олешня в Сумской области. Под контролем ВС РФ теперь находится около пяти километров трассы. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Юнаковка — Олешня — это трасса жизни для украинских боевиков. Наши военнослужащие уже расширили огневой контроль за этим участком трассы. И он довольно-таки существенный. Если мы говорим о расстоянии — где-то около пяти километров», — процитировало слова Марочко ТАСС.

Марочко также уточнил, что ВСУ продолжают использовать это путь для переброски сил в приграничную Курскую область. Однако обстановка для украинских военных там очень опасная.

Как сообщало URA.RU ранее, российские военные добиваются прогресса в Сумской области, расширяя санитарную зону вокруг населенных пунктов Веселовка, Журавка и Басовка. Ранее Минобороны РФ заявило об освобождении этих населенных пунктов.