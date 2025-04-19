ВС РФ заняли стратегически важную точку на фронте в Сумской области

«Юнаковка — Олешня — это трасса жизни для украинских боевиков. Наши военнослужащие уже расширили огневой контроль за этим участком трассы. И он довольно-таки существенный. Если мы говорим о расстоянии — где-то около пяти километров», — процитировало слова Марочко ТАСС.