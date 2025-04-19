К военной части в Краснодаре съехались силовики из-за якобы побега солдат: что известно

По неподтвержденным данным, изначально часть пытались покинуть порядка 100 военнослужащих.
СМИ сообщают о побеге военных из части в Краснодаре. Ранее бойцов обвиняли в том, что они самовольно оставили место службы. Была опубликована информация о четверых пойманных солдатах из семи сбежавших. Территория сейчас оцеплена, на месте работают силовики. Что известно об инциденте к этому часу — в материале URA.RU.
Очевидцы заметили оцепление Росгвардии и полиции.
После случившегося территорию военной комендатуры в Краснодаре оцепили со всех сторон силами Росгвардии и полицейскими автомобилями, передает telegram-канал Baza. По сообщению местных жителей, на улице 3-й Трудовой заблокировано движение, силовики проверяют каждую машину.
Около сотни военных могли попытаться сбежать.
Военнослужащих, самовольно покинувших свои части, помещают в специально огороженное место. Предположительно, в ночь на 19 апреля порядка 100 таких военных, сломали забор на территории, где они содержались, и вышли к зданию комендатуры.
Кого-то поймали, но безоружным.
Сбежать от преследователей получилось лишь у семерых. Четверых — поймали практически сразу, трое других — до сих пор скрываются. По данным местных журналистов, беглецы не вооружены.
МВД разбирается в произошедшем.
Полиция оперативно прибыла на место происшествия. Позже в МВД Краснодара заявили, что проверяют информацию о возможном побеге солдат срочной службы.