К военной части в Краснодаре съехались силовики из-за якобы побега солдат: что известно

СМИ сообщают о побеге военных из части в Краснодаре. Ранее бойцов обвиняли в том, что они самовольно оставили место службы. Была опубликована информация о четверых пойманных солдатах из семи сбежавших. Территория сейчас оцеплена, на месте работают силовики. Что известно об инциденте к этому часу в материале URA.RU.