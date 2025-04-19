В Бурятии ликвидировали пять очагов лесных пожаров

«За прошедшие сутки в лесном фонде республики обнаружены 11 возгораний: в Еравнинском, Джидинском, Заиграевском и Прибайкальском районах. Ликвидированы пять очагов: в Еравнинском, Заиграевском, Иволгинском и Прибайкальском районах на общей площади 4 741,3 га», — говорится в сообщении.