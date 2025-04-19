В Бурятии ликвидировали пять очагов лесных пожаров

«За прошедшие сутки в лесном фонде республики обнаружены 11 возгораний: в Еравнинском, Джидинском, Заиграевском и Прибайкальском районах. Ликвидированы пять очагов: в Еравнинском, Заиграевском, Иволгинском и Прибайкальском районах на общей площади 4 741,3 га», — говорится в сообщении.
По оперативным данным, утром 19 апреля действуют восемь лесных пожаров в Еравнинском и Джидинском районах на общей площади 105 га. Угрозы населенным пунктам нет.
К тушению пожаров привлечены 292 человека из числа лесной охраны, авиалесоохраны и привлеченных граждан. Задействован 44 единиц лесопожарной техники.
В настоящий момент в Бурятии действует особый противопожарный режим, доступ в лес ограничен. В Еравнинском районе введен режим ЧС.