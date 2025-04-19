В Липецке при попытке забраться на скалу погиб подросток

В районе Каменный Лог в Липецке произошёл трагический инцидент — подросток погиб во время попытки подняться на скальный уступ.
Информацию об этом 18 апреля предоставила пресс-служба Следственного комитета по Липецкой области.
По предварительным данным, во время прогулки юноша сорвался с обрыва и получил смертельные травмы. В настоящее время следователи работают на месте происшествия, проводят опросы очевидцев и фиксируют обстоятельства случившегося.
Для установления точной причины гибели будет проведено судебно-медицинское исследование, сообщили в ведомстве.
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