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В Липецке при попытке забраться на скалу погиб подросток

Во время прогулки юноша сорвался с обрыва и получил смертельные травмы.

Источник: Следственный комитет России

В районе Каменный Лог в Липецке произошёл трагический инцидент — подросток погиб во время попытки подняться на скальный уступ.

Информацию об этом 18 апреля предоставила пресс-служба Следственного комитета по Липецкой области.

По предварительным данным, во время прогулки юноша сорвался с обрыва и получил смертельные травмы. В настоящее время следователи работают на месте происшествия, проводят опросы очевидцев и фиксируют обстоятельства случившегося.

Для установления точной причины гибели будет проведено судебно-медицинское исследование, сообщили в ведомстве.

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