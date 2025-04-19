Суд по делу о смертельном ДТП сорвали в Караганде

За рулем внедорожника был известный в Казахстане бизнесмен, член Союза машиностроителей Казахстана, директор компании «Казгидромаш» Сергей Камаев. Он полностью признал вину. Ранее он рассказывал суду, что потерял сознание на считанные секунды и такие приступы стали часто случаться с ним из-за старых травм головы. Он воевал в Афганистане. С недавнего времени появились признаки эпилепсии. Когда получал водительские права, приступов у него не было.