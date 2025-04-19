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Госдеп развеял главный миф вокруг сделки с Киевом по ископаемым

Сделка с Киевом по ископаемым не связана с мирным урегулированием конфликта на Украине. Об этом рассказала руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.

Соглашение по полезным ископаемым — отдельный процесс, заявила Брюс.

Сделка с Киевом по ископаемым не связана с мирным урегулированием конфликта на Украине. Об этом рассказала руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.

«Это нечто отдельное. Это не является частью переговоров о прекращении огня», — передает слова Брюс телеканал Fox News. США ранее предложили Украине новые условия по сделке с полезными ископаемыми, требуя половину доходов от природных ресурсов и портов, а также выплату 500 миллиардов долларов за поддержку в конфликте с Россией.

В то же время американская сторона заявила о готовности к уступкам. Там отметили, что в соглашении нет пункта, предоставляющего Вашингтону исключительные права контроля над будущим инвестиционным фондом.