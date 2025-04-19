В США предсказали, что Зеленскому придется кое-что проглотить

В США отмечают, что от Зеленского уже мало что зависит.
Президенту Украины Владимиру Зеленскому «будет трудно проглотить» сделку США, предложенную для урегулирования конфликта. Об этом заявил внешнеполитический обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Игнейшес.
«Текущий пакет [спецпосланника президента США Стивена] Уиткоффа президенту Украины Владимиру Зеленскому будет трудно проглотить. Но камнем преткновения для заключения сделки может стать то, что он, по-видимому, не включает в себя гарантии безопасности [для Украины], обеспечиваемые США», — написал Игнейшес.
По словам обозревателя, Украина после мирного соглашения, скорее всего, будет вынуждена справляться самостоятельно при помощи европейских стран. При этом надеяться на помощь США ей больше не придется.
Ранее сообщалось, что первые параметры по сделке уже появляются. Обсуждается вопрос о том, что Украина и весь остальной мир должны будут признать все новые регионы русскими. Зеленского могут не устроить какие-то решения, но от него уже практически ничего не зависит, пишет «Царьград».