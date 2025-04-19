В США предсказали, что Зеленскому придется кое-что проглотить

Ранее сообщалось, что первые параметры по сделке уже появляются. Обсуждается вопрос о том, что Украина и весь остальной мир должны будут признать все новые регионы русскими. Зеленского могут не устроить какие-то решения, но от него уже практически ничего не зависит, пишет «Царьград».