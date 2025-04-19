ТАСС: экс-замглавы МО Иванова проверяют на причастность к еще трем преступлениям

В отношении Иванова возбуждено два уголовных дела. Первое — о растрате более 216 млн рублей — связано с покупкой двух паромов для Керченской переправы и выводом свыше 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». В рамках второго уголовного дела Иванов обвиняется в получении взятки в размере 1,185 млрд рублей. По нему проходят заключивший сделку со следствием Бородин и предприниматель Александр Фомин. Оба дали признательные показания и сотрудничают с СК.