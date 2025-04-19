ТАСС: экс-замглавы МО Иванова проверяют на причастность к еще трем преступлениям

«Следователи проводят проверку по факту совершения Ивановым еще трех преступлений, предусматривающих уголовную ответственность», — сказал собеседник агентства.
Защита обвиняемого отказалась комментировать ТАСС эту информацию. Вместе с тем накануне на заседании в Мосгорсуде по продлению срока ареста обвиняемому следователь, мотивируя свое ходатайство о проведении заседания в закрытом режиме, заявил, что бизнесмен Сергей Бородин в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве обязался дать показания на Иванова о совершении им еще двух преступлений.
В отношении Иванова возбуждено два уголовных дела. Первое — о растрате более 216 млн рублей — связано с покупкой двух паромов для Керченской переправы и выводом свыше 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». В рамках второго уголовного дела Иванов обвиняется в получении взятки в размере 1,185 млрд рублей. По нему проходят заключивший сделку со следствием Бородин и предприниматель Александр Фомин. Оба дали признательные показания и сотрудничают с СК.