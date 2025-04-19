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ТАСС: экс-замглавы МО Иванова проверяют на причастность к еще трем преступлениям

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Следователи проверяют бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова, арестованного за получение взятки и растраты, на причастность к еще трем преступлениям. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, могут быть возбуждены еще три уголовных дела.

Источник: Артем Геодакян/ТАСС

«Следователи проводят проверку по факту совершения Ивановым еще трех преступлений, предусматривающих уголовную ответственность», — сказал собеседник агентства.

Защита обвиняемого отказалась комментировать ТАСС эту информацию. Вместе с тем накануне на заседании в Мосгорсуде по продлению срока ареста обвиняемому следователь, мотивируя свое ходатайство о проведении заседания в закрытом режиме, заявил, что бизнесмен Сергей Бородин в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве обязался дать показания на Иванова о совершении им еще двух преступлений.

В отношении Иванова возбуждено два уголовных дела. Первое — о растрате более 216 млн рублей — связано с покупкой двух паромов для Керченской переправы и выводом свыше 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». В рамках второго уголовного дела Иванов обвиняется в получении взятки в размере 1,185 млрд рублей. По нему проходят заключивший сделку со следствием Бородин и предприниматель Александр Фомин. Оба дали признательные показания и сотрудничают с СК.