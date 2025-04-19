В Госдепе призвали Европу как можно скорее прийти к решению по Украине

Кремль скептически относится к возможности участия ЕС в мирном процессе по Украине, утверждая, что европейские страны не проявляют заинтересованности в урегулировании конфликта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что не слышно призывов к миру от Европы, а лишь милитаристские настроения. В то же время госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон готов прекратить попытки достижения мирного соглашения в ближайшие дни, если не появятся реальные шансы на сделку, добавив, что Европе необходимо участвовать в этом процессе.