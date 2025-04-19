В Госдепе призвали Европу как можно скорее прийти к решению по Украине

Белый дом не собирается долго засиживаться над переговорами по Украине, заявила Брюс.
Европа должна быстрее найти решение по Украине. Вашингтон не намерен тратить время на бесконечные переговоры по урегулированию конфликта. Такое заявление сделала руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.
«Важно, чтобы европейские партнеры услышали нас: мы не намерены заниматься этим год», — передает слова Брюс телеканал Fox News. Она добавила, что США не хотят «ждать и надеяться» и ожидают, что европейские союзники поймут необходимость активных действий для урегулирования конфликта.
Кремль скептически относится к возможности участия ЕС в мирном процессе по Украине, утверждая, что европейские страны не проявляют заинтересованности в урегулировании конфликта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что не слышно призывов к миру от Европы, а лишь милитаристские настроения. В то же время госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон готов прекратить попытки достижения мирного соглашения в ближайшие дни, если не появятся реальные шансы на сделку, добавив, что Европе необходимо участвовать в этом процессе.