Крупнейший производитель курицы стал главным спонсором инаугурации Трампа

«Компания Piligrim’s Pride стала главным спонсором инаугурации Трампа», — говорится в материале газеты. Там добавили, что компания пожертвовала пять миллионов долларов. Эта американская продовольственная компания, одна из ведущих в своем сегменте, вышла из банкротства в 2009 году и перенесла свою штаб-квартиру в Колорадо в 2011 году.