Крупнейший производитель курицы стал главным спонсором инаугурации Трампа

Pilgrim’s Pride пожертвовала пять миллионов долларов на инаугурацию Трампа, пишет WSJ.
Крупнейший производитель курицы в США, компания Pilgrim’s Pride, стала главным спонсором инаугурации главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.
«Компания Piligrim’s Pride стала главным спонсором инаугурации Трампа», — говорится в материале газеты. Там добавили, что компания пожертвовала пять миллионов долларов. Эта американская продовольственная компания, одна из ведущих в своем сегменте, вышла из банкротства в 2009 году и перенесла свою штаб-квартиру в Колорадо в 2011 году.
В числе других крупных доноров также оказались Ripple, Robinhood и Coinbase. Общие расходы на инаугурацию составили 250 миллионов долларов, что в четыре раза превышает траты предыдущего президента Джо Байдена и превосходит собственный рекорд Трампа в 2017 году, когда он потратил 107 миллионов долларов.