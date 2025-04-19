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Крупнейший производитель курицы стал главным спонсором инаугурации Трампа

Крупнейший производитель курицы в США, компания Pilgrim’s Pride, стала главным спонсором инаугурации главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Pilgrim’s Pride пожертвовала пять миллионов долларов на инаугурацию Трампа, пишет WSJ.

Крупнейший производитель курицы в США, компания Pilgrim’s Pride, стала главным спонсором инаугурации главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

«Компания Piligrim’s Pride стала главным спонсором инаугурации Трампа», — говорится в материале газеты. Там добавили, что компания пожертвовала пять миллионов долларов. Эта американская продовольственная компания, одна из ведущих в своем сегменте, вышла из банкротства в 2009 году и перенесла свою штаб-квартиру в Колорадо в 2011 году.

В числе других крупных доноров также оказались Ripple, Robinhood и Coinbase. Общие расходы на инаугурацию составили 250 миллионов долларов, что в четыре раза превышает траты предыдущего президента Джо Байдена и превосходит собственный рекорд Трампа в 2017 году, когда он потратил 107 миллионов долларов.