Экс-замглавы Минобороны России Иванов может быть причастен к трем преступлениям

Бывший заместитель главы Министерства обороны России Тимур Иванов может быть причастен еще к трем преступлениям. Сейчас экс-замминистра РФ находится под арестом. Он обвиняется во взяточничестве и растратах. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.