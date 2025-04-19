Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-замглавы Минобороны России Иванов может быть причастен к трем преступлениям

Арестованный за растраты бывший замглавы Минобороны Иванов проверяется на причастность к еще трем преступлениям.

Источник: Комсомольская правда

Бывший заместитель главы Министерства обороны России Тимур Иванов может быть причастен еще к трем преступлениям. Сейчас экс-замминистра РФ находится под арестом. Он обвиняется во взяточничестве и растратах. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Следователи начали проверку Тимура Иванова на причастность к трем преступлениям. Против него даст показания бизнесмен Сергей Бородин. Он расскажет об участии Тимура Иванова в двух преступлениях.

«В настоящее время следователи проводят проверку по факту совершения Тимуром Ивановым еще трех преступлений, предусматривающих уголовную ответственность», — отметили в правоохранительных органах.

Тимур Иванов проведет под арестом еще три месяца. Такое решение вынесли в Мосгорсуде.