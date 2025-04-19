Экс-замглавы Минобороны России Иванов может быть причастен к трем преступлениям

Бывший заместитель главы Министерства обороны России Тимур Иванов может быть причастен еще к трем преступлениям. Сейчас экс-замминистра РФ находится под арестом. Он обвиняется во взяточничестве и растратах. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Следователи начали проверку Тимура Иванова на причастность к трем преступлениям. Против него даст показания бизнесмен Сергей Бородин. Он расскажет об участии Тимура Иванова в двух преступлениях.
«В настоящее время следователи проводят проверку по факту совершения Тимуром Ивановым еще трех преступлений, предусматривающих уголовную ответственность», — отметили в правоохранительных органах.
Тимур Иванов проведет под арестом еще три месяца. Такое решение вынесли в Мосгорсуде.