Петерсен добавила, что вопрос о легитимности украинского лидера Владимира Зеленского в Германии не обсуждается, но возможно, что немцы решат избавиться от него, если возникнет необходимость. Петерсен ранее покинула Германию с детьми из-за санкций после поездки в Россию и своих комментариев в качестве наблюдателя на президентских выборах 2024 года.