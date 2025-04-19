Экс-главред российского Playboy Ляпоров признал вину по эпизоду мошенничества

Ляпорову предъявлено обвинение по пяти эпизодам по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере). Обвиняемый под предлогом инвестирования в «Prime Westminster LTD» и «London Legal Capital (LLC)» похищал денежные средства у потерпевших. Общий ущерб по уголовному делу оценивается в более 50 млн рублей. На его счетах арестовано около 30 млн рублей.