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Экс-главред российского Playboy Ляпоров признал вину по эпизоду мошенничества

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Бывший главный редактор российской версии журнала Playboy Владимир Ляпоров, обвиняемый в особо крупном мошенничестве на сумму свыше 50 млн рублей, признал вину по одному из эпизодов. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Источник: РИА "Новости"

«Лапорову предъявлено обвинение по пяти эпизодам мошенничества. По одному из них он признал вину, однако позже от своих показаний отказался», — сообщили в правоохранительных органах.

Ляпорову предъявлено обвинение по пяти эпизодам по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере). Обвиняемый под предлогом инвестирования в «Prime Westminster LTD» и «London Legal Capital (LLC)» похищал денежные средства у потерпевших. Общий ущерб по уголовному делу оценивается в более 50 млн рублей. На его счетах арестовано около 30 млн рублей.