Экс-участница шоу «Пацанки» Колупаева задолжала 168 тысяч рублей

Бывшая участница телепроекта «Пацанки» Регина Колупаева оказалась в центре внимания из-за долгов на общую сумму 168 тысяч рублей. Как следует из судебных документов и данных Федеральной службы судебных приставов, задолженности связаны как с неуплатой по кредитам, так и с административными нарушениями, включая поведение в нетрезвом виде.
На Колупаеву заведено пять исполнительных производств, а одно из них было закрыто в прошлом году по причине отсутствия имущества, пригодного для взыскания.
В ноябре 2023 года, находясь в здании Гатчинского городского суда Ленинградской области, Колупаева устроила дебош в состоянии алкогольного опьянения, за что была оштрафована на тысячу рублей. В начале 2024 года приставы возбудили в отношении нее новое исполнительное производство о взыскании двух тысяч рублей, включая исполнительский сбор.
В 2025 году Колупаева получила административные штрафы за отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения и употребление наркотических веществ без назначения врача. По этим статьям она обязана выплатить 34 тысячи рублей. К этому добавляется долг по кредитам, превышающий 130 тысяч рублей, что в совокупности составляет немалую сумму, которую теперь предстоит взыскать приставам.
Ранее сообщалось, что с балерины Анастасии Волочковой по решению столичного суда будет взыскан долг по коммунальным платежам.