Экс-участница шоу «Пацанки» Колупаева задолжала 168 тысяч рублей

В 2025 году Колупаева получила административные штрафы за отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения и употребление наркотических веществ без назначения врача. По этим статьям она обязана выплатить 34 тысячи рублей. К этому добавляется долг по кредитам, превышающий 130 тысяч рублей, что в совокупности составляет немалую сумму, которую теперь предстоит взыскать приставам.