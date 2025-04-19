ВС РФ укрылись антидроновыми одеялами для подхода к Преображенке

Преображенка находится в 20 километрах к юго-западу от Красноармейска. Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта 17 апреля, операции предшествовала артиллерийская подготовка и работа дронов. Штурмовики сталкивались с трудностями при пересечении открытой местности. В ходе операции они эффективно уничтожали технику и противодействовали беспилотникам ВСУ.