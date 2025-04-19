В деле о поставке некачественных бронежилетов появилась новая статья

Речь идет о производстве, которое в феврале текущего года было начато против двух лиц за легализацию похищенных денежных средств. Его соединили с уголовным делом, фигурантами которого являются генеральный директор ГК «Пикет» Андрей Есипов, финансовый директор Виктория Антонова и начальник службы безопасности «Пикета» Михаил Кальченко. Первых двух обвиняют в крупном мошенничестве и даче крупной взятки. Последнему вменяют только мошенничество.