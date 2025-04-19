32-летний пассажир погиб при столкновении «Ниссана» и «Лексуса» под Братском

27-летний водитель автомобиля «Ниссан-Санни» ехал в сторону Тулуна по трассе «Вилюй» в Братском районе, когда не справился с управлением. Иномарка вылетела на полосу встречного движения и столкнулась с «Лексусом». ДТП произошло около 23 часов 18 апреля.