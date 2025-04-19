Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

32-летний пассажир погиб при столкновении «Ниссана» и «Лексуса» под Братском

Водитель седана не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

27-летний водитель автомобиля «Ниссан-Санни» ехал в сторону Тулуна по трассе «Вилюй» в Братском районе, когда не справился с управлением. Иномарка вылетела на полосу встречного движения и столкнулась с «Лексусом». ДТП произошло около 23 часов 18 апреля.

32-летний пассажир «Ниссана» погиб на месте до приезда медиков. Водитель седана попал в больницу. 48-летнему водителю кроссовера оказали первую помощь и назначили лечение амбулаторно.

Полицейские устанавливают причины и условия произошедшего. Разыскиваются свидетели, которые могли видеть момент аварии.

Напомним, 18 апреля на подъезде к поселку Култук в Слюдянском районе столкнулись фура и «Газель». По предварительным данным, водитель большегруза потерял управление — отказали тормоза. Мужчина пытался избежать аварии и уйти в сторону отбойника, но столкнулся со «встречкой». Пострадали трое.