32-летний пассажир погиб при столкновении «Ниссана» и «Лексуса» под Братском

27-летний водитель автомобиля «Ниссан-Санни» ехал в сторону Тулуна по трассе «Вилюй» в Братском районе, когда не справился с управлением. Иномарка вылетела на полосу встречного движения и столкнулась с «Лексусом». ДТП произошло около 23 часов 18 апреля.
32-летний пассажир «Ниссана» погиб на месте до приезда медиков. Водитель седана попал в больницу. 48-летнему водителю кроссовера оказали первую помощь и назначили лечение амбулаторно.
Полицейские устанавливают причины и условия произошедшего. Разыскиваются свидетели, которые могли видеть момент аварии.
Напомним, 18 апреля на подъезде к поселку Култук в Слюдянском районе столкнулись фура и «Газель». По предварительным данным, водитель большегруза потерял управление — отказали тормоза. Мужчина пытался избежать аварии и уйти в сторону отбойника, но столкнулся со «встречкой». Пострадали трое.