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«Я — болван»: президент Сербии удивил нестандартными пасхальными яйцами. Видео

Президент Сербии Александр Вучич удивил нестандартными пасхальными яйцами, на которых написал «Я — чаци». Это слово в Сербии используется для обозначения тех, кто участвует в провластных акциях за деньги.

Вучич поучаствовал в окрашивании яиц.

Президент Сербии Александр Вучич удивил нестандартными пасхальными яйцами, на которых написал «Я — чаци». Это слово в Сербии используется для обозначения тех, кто участвует в провластных акциях за деньги.

Вучич ранее встретился со своими сторонниками в палаточном городке, установленном студентами, отказавшимися от протестных акций. Протесты в Сербии продолжаются после трагедии в Новом Саде, где погибли 16 человек. Власти считают, что целью этих протестов является свержение президента, и что за ними стоят западные организации, передает «Ридус».