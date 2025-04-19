«Я — болван»: президент Сербии удивил нестандартными пасхальными яйцами. Видео

Вучич ранее встретился со своими сторонниками в палаточном городке, установленном студентами, отказавшимися от протестных акций. Протесты в Сербии продолжаются после трагедии в Новом Саде, где погибли 16 человек. Власти считают, что целью этих протестов является свержение президента, и что за ними стоят западные организации, передает «Ридус».