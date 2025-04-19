ВСУ отбирают женщин в подразделения операторов дронов

Замглавы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Павел Палиса отметил, что все граждане, включая женщин, должны проходить службу в армии, иначе могут лишиться прав. На Украине продолжаются скандалы из-за радикальных предложений по мобилизации, передает Pravda.Ru. С февраля 2022 года в стране действует всеобщая мобилизация, с последующими ужесточениями правил, что вынуждает мужчин находить способы избежать призыва, включая покупку справок или попытки нелегального выезда за границу.