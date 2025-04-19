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Панкратов-Черный рассказал о враждебности со стороны украинцев еще до СВО

Народный артист России Александр Панкратов-Черный рассказал, что еще до СВО он сталкивался с враждебностью со стороны украинских националистов. В частности, во время съемок телесериала «По законам военного времени» на Украине против него и съемочной группы проходили агрессивные действия.

Во время съемок в Черновцах Панкратов-Черный подвергался оскорблениям и угрозам.

Народный артист России Александр Панкратов-Черный рассказал, что еще до СВО он сталкивался с враждебностью со стороны украинских националистов. В частности, во время съемок телесериала «По законам военного времени» на Украине против него и съемочной группы проходили агрессивные действия.

«К враждебности со стороны украинских националистов я уже привык. Когда я участвовал в съемках телесериала “По законам военного времени” на территории Украины еще до СВО, против съемочной группы и против меня лично провели ряд враждебных акций», — передает слова Панкратова-Черного «Ридус». Он добавил, что ему запрещено пересекать границу Украины.

Во время съемок в Черновцах его оскорбляли и угрожали, а в других городах разбили съемочное оборудование. Панкратов-Черный также отметил, что даже его друзья в Киеве боялись встречаться с ним, опасаясь за свою безопасность из-за давления националистов. Недавно украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций на десять лет, включая блокировку активов и аннулирование лицензий для 20 российских деятелей.