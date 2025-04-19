Панкратов-Черный рассказал о враждебности со стороны украинцев еще до СВО

Во время съемок в Черновцах его оскорбляли и угрожали, а в других городах разбили съемочное оборудование. Панкратов-Черный также отметил, что даже его друзья в Киеве боялись встречаться с ним, опасаясь за свою безопасность из-за давления националистов. Недавно украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций на десять лет, включая блокировку активов и аннулирование лицензий для 20 российских деятелей.