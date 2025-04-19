Медики МЧС в Мьянме спасли двух человек после остановки сердца

Специалисты госпиталя МЧС РФ в Мьянме столкнулись с большим спектром травм: от порезов до скручивания костей. Многие из них усугублялись и загнаивались из-за позднего обращения пациентов. «Было множество оскольчатых переломов, которые в первые минуты, может быть, не так сильно давали о себе знать, но потом, с учетом климатических условий, они обострялись», — добавил Воронцов.