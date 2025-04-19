Зеленского осудили за «радостное селфи» с ранеными боевиками ВСУ

Украинский лидер Владимир Зеленский получил критику от блогеров с Украины за «радостное селфи» с ранеными бойцами ВСУ в одесском военном госпитале. Один из блогеров, находясь за границей, упрекнул лидера в раскрытии местонахождения раненых.