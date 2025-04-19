Очевидцы рассказали о стрельбе в ростовском ЖК

В Ростове на Вересаева в ночь на субботу произошло ЧП. Со слов местных жителей, между двумя мужчинами произошел конфликт.
— Они что-то не поделили и начали стрелять, — написал в городском паблике свидетель инцидента.
По предварительным данным, никто не пострадал. Но вот некоторым автовладельцам теперь предстоят затраты на ремонт.
— Несколько пуль попали в машины, — добавил ростовчанин.
В комментариях один из пользователей предположил, что спор случился из-за мест на парковке.
«Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» запросила официальный комментарий у регионального ГУ МВД. Как только нам предоставят ответ, мы сразу опубликуем его на нашем сайте.
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