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Очевидцы рассказали о стрельбе в ростовском ЖК

Ростовчане заявили, что из-за стрельбы в ЖК пострадали машины на парковке.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове на Вересаева в ночь на субботу произошло ЧП. Со слов местных жителей, между двумя мужчинами произошел конфликт.

— Они что-то не поделили и начали стрелять, — написал в городском паблике свидетель инцидента.

По предварительным данным, никто не пострадал. Но вот некоторым автовладельцам теперь предстоят затраты на ремонт.

— Несколько пуль попали в машины, — добавил ростовчанин.

В комментариях один из пользователей предположил, что спор случился из-за мест на парковке.

«Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» запросила официальный комментарий у регионального ГУ МВД. Как только нам предоставят ответ, мы сразу опубликуем его на нашем сайте.

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