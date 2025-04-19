Раскрыт мотив Зеленского, обвинившего Китай в оказании помощи России

По его словам, Китай строго контролирует экспорт вооружений и не будет поставлять их ни одной стороне конфликта. В то же время китайское правительство отвергло обвинения в адрес Пекина, подчеркивая свою неизменную позицию по вопросу Украины, передает «Царьград». Аналитики также отмечают, что Киев испытывает нарастающее давление и пытается договориться о помощи с Вашингтоном.