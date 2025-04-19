Экс-главред российской версии Playboy признал вину по эпизоду мошенничества

Экс-главред российской версии журнала Playboy Владимир Ляпоров, которому инкриминируется пять эпизодов мошенничества, признал вину по одному из них, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
«Ляпорову предъявлено обвинение по пяти эпизодам мошенничества. По одному из них он признал вину, однако позже от своих показаний отказался», — говорится в публикации.
Напомним, Ляпорова, занимавшего должность главреда российского Playboy в 2007—2009 годах обвиняют в мошенничестве на общую сумму свыше 50 млн рублей. По версии следствия, эти средства были похищены фигурантом дела под предлогом инвестирования.
Ранее стало известно об аресте на счетах Ляпорова около 30 млн рублей.