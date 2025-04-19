Скотоводы убили 17 человек в Нигерии

По данным журналиста, нападение произошло в штате Бенуэ. Полиция подтвердила факт гибели людей и ведёт операцию по поиску и задержанию нападавших, которые скрываются в лесах.
«Полицейское управление штата Бенуэ подтвердило гибель 17 человек в результате вооруженных нападений предполагаемых скотоводов», — цитирует издание заявление представителя полиции.
Столкновения между скотоводами и фермерами из-за земельных споров регулярно происходят в центральной части Нигерии, сообщает агентство Франс Пресс.
Ранее сообщалось, что в Нигерии повстанцы-исламисты напали на военную базу и убили 20 человек. Выживший военнослужащий рассказал, что войска были застигнуты врасплох.