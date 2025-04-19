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Скотоводы убили 17 человек в Нигерии

В Нигерии в результате вооружённого нападения, предположительно совершенного скотоводами, погибли 17 человек. Об этом сообщает издание Punch.

Источник: Life.ru

По данным журналиста, нападение произошло в штате Бенуэ. Полиция подтвердила факт гибели людей и ведёт операцию по поиску и задержанию нападавших, которые скрываются в лесах.

«Полицейское управление штата Бенуэ подтвердило гибель 17 человек в результате вооруженных нападений предполагаемых скотоводов», — цитирует издание заявление представителя полиции.

Столкновения между скотоводами и фермерами из-за земельных споров регулярно происходят в центральной части Нигерии, сообщает агентство Франс Пресс.

Ранее сообщалось, что в Нигерии повстанцы-исламисты напали на военную базу и убили 20 человек. Выживший военнослужащий рассказал, что войска были застигнуты врасплох.