Московский гаишник с пятью квартирами в Дубае получил 5,5 года колонии

Сейчас мужчина отбывает наказание в колонии. Приговор вынес Бабушкинский районный суд Москвы, после чего был пересмотрен Мосгорсудом после апелляции Кузнецова и оставлен без изменений. Бывший сотрудник ГАИ был лишен судом звания старшего лейтенанта полиции. Также ему было запрещено занимать должности в государственных и правоохранительных органах в течение пяти лет после освобождения из колонии.