Туристов из РФ выгнали с пляжа в ОАЭ за отдых в купальниках

Уточняется, что туристы разместились в отеле Al Bahar Hotel & Resort в Эль-Фуджайре. Однако вскоре отдыхающих стали возить на другие пляжи, поскольку местный оказался загрязнен нефтью. В один из дней на новом месте их выгнали сотрудники полиции, поскольку туристы были в открытых купальниках.
«И, кроме того, как нам рассказали, эти люди были оштрафованы. Отдыхать же у нашего отеля невозможно: запах нефти», — пожаловалась россиянка.
15 апреля генеральный прокурор РФ Игорь Краснов указал, что России и Объединенным Арабским Эмиратам необходимы консультации для разрешения противоречий, возникающих из-за различий в положениях договоров о правовой помощи и выдаче между двумя странами. Кроме того, генпрокурор РФ выразил надежду на то, что страны продолжат развивать партнерство прокурорских служб в рамках ряда международных объединений, включая Интерпол, структуры ООН, БРИКС и «Группу двадцати».