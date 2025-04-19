Туристов из РФ выгнали с пляжа в ОАЭ за отдых в купальниках

15 апреля генеральный прокурор РФ Игорь Краснов указал, что России и Объединенным Арабским Эмиратам необходимы консультации для разрешения противоречий, возникающих из-за различий в положениях договоров о правовой помощи и выдаче между двумя странами. Кроме того, генпрокурор РФ выразил надежду на то, что страны продолжат развивать партнерство прокурорских служб в рамках ряда международных объединений, включая Интерпол, структуры ООН, БРИКС и «Группу двадцати».