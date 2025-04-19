14-летнего подростка из Уфы после ДТП поставят на учет

«Ребенок не имел права управления транспортными средством в силу своего юного возраста. Все материалы будут направлены в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Родителей привлекут к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», — отметили в пресс-службе ведомства.