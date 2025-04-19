14-летнего подростка из Уфы после ДТП поставят на учет в комиссии по делам несовершеннолетних. Ребенок разъезжал по улицам города на мопеде, не достигнув 16-летнего возраста и не имея водительских прав.
Как сообщают в Госавтоинспекции Уфы, авария произошла вечером 18 апреля. 43 — летний уфимец, управляя автомашиной «Лада Калина», следовал по ул. Боткина. На перекрестке с ул. Кольцевой он столкнулся с подростком на мопеде «Нова».
В результате столкновения подросток получил различные травмы, после оказания медицинской помощи отпущен. По факту дорожного происшествия начато разбирательство.
«Ребенок не имел права управления транспортными средством в силу своего юного возраста. Все материалы будут направлены в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Родителей привлекут к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», — отметили в пресс-службе ведомства.