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14-летнего подростка из Уфы после ДТП поставят на учет

Ребенок разъезжал по улицам города на мопеде, не достигнув 16-летнего возраста и не имея водительских прав.

Источник: Отдел ГИБДД по Уфе

14-летнего подростка из Уфы после ДТП поставят на учет в комиссии по делам несовершеннолетних. Ребенок разъезжал по улицам города на мопеде, не достигнув 16-летнего возраста и не имея водительских прав.

Как сообщают в Госавтоинспекции Уфы, авария произошла вечером 18 апреля. 43 — летний уфимец, управляя автомашиной «Лада Калина», следовал по ул. Боткина. На перекрестке с ул. Кольцевой он столкнулся с подростком на мопеде «Нова».

В результате столкновения подросток получил различные травмы, после оказания медицинской помощи отпущен. По факту дорожного происшествия начато разбирательство.

«Ребенок не имел права управления транспортными средством в силу своего юного возраста. Все материалы будут направлены в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Родителей привлекут к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», — отметили в пресс-службе ведомства.