Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Кемерово самолет выкатился за пределы взлетной полосы

КЕМЕРОВО, 19 апреля. /ТАСС/. Самолет после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Кемерово, пострадавших нет. Воздушное судно временно отстранено от полета, обратный рейс отложен на вечер, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Источник: Reuters

«По предварительным данным, сегодня около 07:00 (03:00 мск — прим. ТАСС) в международном аэропорту Кемерово имени А. А. Леонова после завершения посадки воздушного судна Airbus А321 авиакомпании “Аэрофлот”, выполнявшего рейс из Москвы, при осуществлении разворота в районе рулежной дорожки допущено его выкатывание за пределы взлетно-посадочной полосы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что 177 пассажиров доставлены в здание аэровокзала. Воздушное судно временно отстранено от полетов, причины и обстоятельства инцидента устанавливаются. Выполнение обратного рейса в Москву задерживается, по предварительным данным, до 22:00 (18:00 мск). Организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, осуществляются надзорные мероприятия по соблюдению прав пассажиров на период ожидания задержанного рейса.