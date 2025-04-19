В аэропорту Кемерово самолет выкатился за пределы взлетной полосы

«По предварительным данным, сегодня около 07:00 (03:00 мск — прим. ТАСС) в международном аэропорту Кемерово имени А. А. Леонова после завершения посадки воздушного судна Airbus А321 авиакомпании “Аэрофлот”, выполнявшего рейс из Москвы, при осуществлении разворота в районе рулежной дорожки допущено его выкатывание за пределы взлетно-посадочной полосы», — говорится в сообщении.