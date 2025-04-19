В аэропорту Кемерово самолет выкатился за пределы взлетной полосы

«По предварительным данным, сегодня около 07:00 (03:00 мск — прим. ТАСС) в международном аэропорту Кемерово имени А. А. Леонова после завершения посадки воздушного судна Airbus А321 авиакомпании “Аэрофлот”, выполнявшего рейс из Москвы, при осуществлении разворота в районе рулежной дорожки допущено его выкатывание за пределы взлетно-посадочной полосы», — говорится в сообщении.
Уточняется, что 177 пассажиров доставлены в здание аэровокзала. Воздушное судно временно отстранено от полетов, причины и обстоятельства инцидента устанавливаются. Выполнение обратного рейса в Москву задерживается, по предварительным данным, до 22:00 (18:00 мск). Организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, осуществляются надзорные мероприятия по соблюдению прав пассажиров на период ожидания задержанного рейса.