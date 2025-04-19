В Башкирии снизилась младенческая смертность

В Башкирии наблюдается положительная динамика в снижении смертности среди детей первого года жизни. За первые два месяца 2025 года в республике зарегистрировано 20 случаев смерти младенцев, что на 25,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было отмечено 27 таких случаев.