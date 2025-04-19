В Башкирии снизилась младенческая смертность

В Башкирии наблюдается положительная динамика в снижении смертности среди детей первого года жизни. За первые два месяца 2025 года в республике зарегистрировано 20 случаев смерти младенцев, что на 25,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было отмечено 27 таких случаев.
Общероссийские данные также демонстрируют улучшение ситуации: за январь-февраль 2025 года младенческая смертность в стране сократилась на 14,3%. Если в начале 2024 года умерли 866 детей в возрасте до года, то в текущем году этот показатель составил 742 случая.
Однако в некоторых регионах ситуация остаётся тревожной. В частности, в Мордовии зафиксирован шестикратный рост числа умерших младенцев, что резко контрастирует с общероссийской тенденцией к снижению этого показателя.
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