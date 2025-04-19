Тренер погиб в ДТП с автобусом детской футбольной команды в Акмолинской области

«18 апреля на автодороге “Астана — Ерейментау — Шидерты” произошло дорожно- транспортное происшествие с участием микроавтобуса марки “Мерседес”. Предварительно установлено, что водитель транспортного средства, совершая маневр обгона грузовой автомашины, допустил опрокидывание. В салоне микроавтобуса находились 16 детей в возрасте от 14 до 16 лет и тренер. В результате аварии на месте скончался тренер», — сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.
Известно, что подростки направлялись из Павлодара в Астану на спортивные соревнования.
Дети доставлены в медучреждение и находятся под наблюдением врачей.
Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.
В ДП области добавили, что руководство частной спортивной школы, организовавшее поездку, не уведомило полицию, из-за чего сопровождение патрульными нарядами не осуществлялось. По данному факту начата проверка.