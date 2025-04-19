Тренер погиб в ДТП с автобусом детской футбольной команды в Акмолинской области

Кокшетау. 19 апреля. КазТАГ — 18 апреля на автодороге «Астана — Ерейментау — Шидерты» произошло ДТП с участием микроавтобуса, в салоне которого находились 16 детей в возрасте от 14 до 16 лет и их тренер, который скончался на месте происшествия, передает КазТАГ.