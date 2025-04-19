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Тренер погиб в ДТП с автобусом детской футбольной команды в Акмолинской области

Кокшетау. 19 апреля. КазТАГ — 18 апреля на автодороге «Астана — Ерейментау — Шидерты» произошло ДТП с участием микроавтобуса, в салоне которого находились 16 детей в возрасте от 14 до 16 лет и их тренер, который скончался на месте происшествия, передает КазТАГ.

Источник: Пресс-служба департамента полиции Акмолинской области

«18 апреля на автодороге “Астана — Ерейментау — Шидерты” произошло дорожно- транспортное происшествие с участием микроавтобуса марки “Мерседес”. Предварительно установлено, что водитель транспортного средства, совершая маневр обгона грузовой автомашины, допустил опрокидывание. В салоне микроавтобуса находились 16 детей в возрасте от 14 до 16 лет и тренер. В результате аварии на месте скончался тренер», — сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.

Известно, что подростки направлялись из Павлодара в Астану на спортивные соревнования.

Дети доставлены в медучреждение и находятся под наблюдением врачей.

Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.

В ДП области добавили, что руководство частной спортивной школы, организовавшее поездку, не уведомило полицию, из-за чего сопровождение патрульными нарядами не осуществлялось. По данному факту начата проверка.