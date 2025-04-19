Сам врезался, сам избил: во Владивостоке водитель избил мужчину

Позже в полицию обратился пострадавший 27-летний местный житель, которого как раз и избил агрессор. Он подтвердил, что на него напали после ДТП. Заведено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное с применением насилия». Пострадавшему участнику дорожного инцидента выдали направление на судебно-медицинскую экспертизу для установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью.