Сам врезался, сам избил: во Владивостоке водитель избил мужчину

О произошедшем в полицию сначала сообщил очевидец произошедшего. Он рассказал, что в районе улицы Бородинской мужчина за рулем «Ниссан-Экстрайл» врезался в другую машину, а после затеял драку с водителем. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Позже в полицию обратился пострадавший 27-летний местный житель, которого как раз и избил агрессор. Он подтвердил, что на него напали после ДТП. Заведено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное с применением насилия». Пострадавшему участнику дорожного инцидента выдали направление на судебно-медицинскую экспертизу для установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью.
34-летнего ранее не судимого местного жителя быстро нашли. В отделе полиции мужчина дал признательные показания. Также решением Первореченского районного суда подозреваемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, ранее «Комсомольская правда — Владивосток» писала о том, что пьяные женщины в Артеме набросились с кулаками на таксиста.