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На внутреннем кольце МКАД столкнулись шесть автомобилей

На кольцевой автодороге в Минске столкнулись шесть машин.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 18 апреля в Минске столкнулись шесть машин, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Уточняется, что около 16.25 в районе 6-го км внутреннего кольца МКАД произошло столкновение шести легковых автомобилей: «Land Rover», «Audi», «Lada», «Mercedes» и двух автомобилей «Renault».

Милиция сообщает, что причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

В результате никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.

Ранее мы писали про драмы жизни и удары судьбы ученого-изобретателя Павла Кобеко из белорусского Мстиславля: был уборщиком, но его слушал «отец» атомной бомбы, а еще рассчитал скорость машин на Дороге жизни.

Еще прочитайте, что минские динамовцы проиграли дома «Трактору» и уступают в серии 1:3.

Кроме того, синоптики предупредили о грозах и жаре 19 апреля в Беларуси.